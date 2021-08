Los nuevos términos de licencia del MP3 exigirán 0.75 dólares por decodificador (Slashdot).

Según Götz en Slashdot: Los términos de licencia de Thomson and y Fraunhofer Gesellschaft (los cuales son los propietarios de las patentes del mp3) han cambiado. Ahora no solo los codificadores en mp3 van a requerir una licencia, si no que también la requerirán los decodificadores. Está página www.mp3licensing.com/royalty/software.html lista las tarifas, ahora son 0.75$ por decodificador. Debido a ello, Red Hat acaba de eliminar todos los reproductores de mp3 en su versión de Rawhide (Fedora).