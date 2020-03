Desde el pasado 4 de marzo, la Filmoteca de Valencia organiza un un ciclo sobre nuevos talentos del cine japonés. Proyecciones como Drowning Love, Asako I & II, , The Tokyo Night Sky Is Always the Densest Shade of Blue, Three Stories of Love, o Her Lov, son una gran oportunidad para acercarse a la nueva generación de cineastas japoneses.