Los nuevos medicamentos contra el cáncer se aprueban sin evidencia de que mejoren la cantidad y calidad de vida

Un estudio realizado por especialistas de salud pública del londinense King’s College y de la London School of Economics ratifica lo ya conocido por otros estudios, que no es otra conclusión de que la mayoría de los medicamentos nuevos contra el cáncer no mejoran la salud de los enfermos ni su calidad de vida. Sin embargo, el nuevo estudio, “Availability of evidence of benefits on overall survival and quality of life of cancer drugs approved by European Medicines Agency: retrospective cohort study of drug approvals 2009-2013”, aporta nuevos..