Nuevos estudios sobre Aspirina indican que no previene infartos. Shock entre la comunidad medico cientifica

Nuevo revolcón con noticias acerca del último estudio de la revista médica New England Journal of Medicina "La ingesta de aspirina no disminuyó sus riesgos de enfermedad cardiovascular, demencia o discapacidad. Y sí aumentó el riesgo de sangrado significativo en el tracto digestivo, el cerebro u otros sitios que requirieron transfusiones o internación hospitalaria."