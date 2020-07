Nuevos datos de tecnología y aprendizaje según PISA 2018

El uso de proyectores y ordenadores con acceso internet en el aula está correlacionado con mejoras equivalentes a un curso académico por encima. Si los alumnos usan portátiles y tablets en el aula obtienen peores resultados que aquellos que no los usan. Los alumnos que utilizan tablets muestran un retraso de hasta medio año académico con aquellos que no las usan. En países de gran éxito educativo como Estonia y China Taipei, los mejores alumnos no utilizan tecnología. Pero en Japón, EEUU y Australia la utilizan más de una hora semanal.