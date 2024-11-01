Nuevo tiroteo en el barrio de la Mina: disparan una quincena de tiros desde un coche y escapan

Nuevo tiroteo en el barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Hacia las seis y cuarto de la tarde, según ha podido saber ElCaso.com, los ocupantes de un Volkswagen Touran han abierto fuego desde el vehículo en la calle de Saturno y han huido. Los autores han disparado una quincena de tiros, pero no consta que haya ninguna persona herida.