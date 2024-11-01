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Nuevo tiroteo en el barrio de la Mina: disparan una quincena de tiros desde un coche y escapan

Nuevo tiroteo en el barrio de la Mina: disparan una quincena de tiros desde un coche y escapan

Nuevo tiroteo en el barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Hacia las seis y cuarto de la tarde, según ha podido saber ElCaso.com, los ocupantes de un Volkswagen Touran han abierto fuego desde el vehículo en la calle de Saturno y han huido. Los autores han disparado una quincena de tiros, pero no consta que haya ninguna persona herida.

| etiquetas: tiroteo , barrio de la mina , sant adriá del besós
8 2 1 K 38 Sucesos
9 comentarios
8 2 1 K 38 Sucesos
Pertinax #7 Pertinax
#5 Les hemos fallado.
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Pertinax #4 Pertinax
#3 Por los cardados y los calentadores.
3 K 60
Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
#4 Por el mullet y por intentar emular al Chuache, al Stallone y al Van Damme.
1 K 31
Pertinax #1 Pertinax
Es la pobreza.
2 K 44
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
#1 En los 80 era mucho peor.
2 K 42
Connect #8 Connect
#3 Pero ahora vuelven a llegar más armas y los jóvenes no hacen caso a los 'patriarcas'.
Hay dos clanes enfrentados desde hace tiempo, Los Cascabeles y los Cortés-García. Y esto lleva ya tiempo. Han detenido a varios miembros pero siguen los disparos.

Si no se les para y se deja que se disparen entre ellos, tratarán de armarse mejor para poder repeler al otro clan. Mejor armamento significa que un día se pueden atrever a enfrentarse a los Mossos, como ya pasó hace unos días. Uno de ellos…   » ver todo el comentario
1 K 27
calde #5 calde
#1 No. Son pobres a los que los ricos primero les dificultan el acceso a servicios sociales básicos que les permitan una adecuada integración y desarrollo, y luego les prometen dinero rápido con chanchullos. Que es un poquito distinto.
0 K 15
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
nuevo tiroteo, aunque a priori parezca bueno que los clanes tengan la misma punteria que los malos del equipo A...son las balas perdidas que ya varias veces han terminado en tragedia, siendo alcanzados personas normales.
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Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
Seguro que sí les damos pisos nuevos y una RBU dejarán las armas y se buscarán trabajos legales.
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menéame