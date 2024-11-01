Nuevo tiroteo en el barrio de la Mina: disparan una quincena de tiros desde un coche y escapan

Nuevo tiroteo en el barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs. Hacia las seis y cuarto de la tarde, según ha podido saber ElCaso.com, los ocupantes de un Volkswagen Touran han abierto fuego desde el vehículo en la calle de Saturno y han huido. Los autores han disparado una quincena de tiros, pero no consta que haya ninguna persona herida.
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Hay dos clanes enfrentados desde hace tiempo, Los Cascabeles y los Cortés-García. Y esto lleva ya tiempo. Han detenido a varios miembros pero siguen los disparos.
Si no se les para y se deja que se disparen entre ellos, tratarán de armarse mejor para poder repeler al otro clan. Mejor armamento significa que un día se pueden atrever a enfrentarse a los Mossos, como ya pasó hace unos días. Uno de ellos… » ver todo el comentario