El nuevo robot humanoide de una empresa china se mueve con tanta fluidez que tuvieron que abrirlo para demostrar que no había nadie escondido dentro [ENG]  

El fabricante chino de vehículos eléctricos (EV) Xpeng ha presentado un nuevo robot humanoide con movimientos tan realistas que los representantes de la empresa se vieron obligados a abrirlo en el escenario para demostrar que no había ningún humano escondido en su interior. Afortunadamente para el público, no lo había. En cambio, el robot, llamado «IRON», cuenta con una columna vertebral flexible y similar a la humana, articulaciones articuladas y músculos artificiales que le permiten moverse con el porte de un modelo.