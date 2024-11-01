edición general
El nuevo robot humanoide de una empresa china se mueve con tanta fluidez que tuvieron que abrirlo para demostrar que no había nadie escondido dentro [ENG]

El fabricante chino de vehículos eléctricos (EV) Xpeng ha presentado un nuevo robot humanoide con movimientos tan realistas que los representantes de la empresa se vieron obligados a abrirlo en el escenario para demostrar que no había ningún humano escondido en su interior. Afortunadamente para el público, no lo había. En cambio, el robot, llamado «IRON», cuenta con una columna vertebral flexible y similar a la humana, articulaciones articuladas y músculos artificiales que le permiten moverse con el porte de un modelo.

Yepyop #4 Yepyop
Duplicada
#1 Jack_Burton *
El movimiento es extraordinariamente fluido, es asombroso.
frg #2 frg
#1 #0 La noticia también. Es por lo menos duplicada.
obmultimedia #5 obmultimedia
#1 Es asombroso que camine lentamente igual que un humano.
El terror llegará cuando consigan correr como un humano.
RegiVengalil #7 RegiVengalil
#5 correr hacia dónde???
obmultimedia #9 obmultimedia *
#7 donde crees tu que hacia donde correrian para tenerles miedo?
Y le sumo un factor, con un arma en la mano.
xyria #10 xyria
[...] articulaciones articuladas...

Esto me ha dejado en estado de shock.
#8 DenisseJoel
No sé qué pretenden demostrar mostrando que una pierna es mecánica.
Aperitx #11 Aperitx
#8 También enseñaron la 'columna vertebral'
