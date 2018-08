Nuevo récord de altitud para el planeador Perlan II de Airbus: 18.898 metros

El objetivo del Perlan 2 (...) es convertirse en una plataforma experimental para el estudio de las partes altas de nuestra atmósfera ya que al no tener motor no perturba la temperatura ni la química del aire que lo rodea. También vuela por encima de la mayor parte del vapor de agua presente en la atmósfera (...) Además no descartan la idea de vender billetes a personas que quieran ver más de cerca el espacio, ya que a esa altitud el cielo es negro y se aprecia perfectamente la curvatura de la Tierra.