El nuevo racismo cultural

En 1981 Martin Barker publica el libro The New Racism donde defiende un nuevo racismo que base la legitimación del discurso racista, ya no en la inferioridad biológica sino en la diferencia cultural. La argumentación neo-racista no se basaría tanto en la jerarquía sino en la diferencia. Diferencias por otra parte culturales, como la lengua, la religión, las tradiciones o las costumbres. Este nuevo racismo advierte del peligro que la diferencia de ciertos grupos supondría para la identidad del grupo dominante.