El flamante nuevo presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Gali, recuerda a Marruecos que no puede “ofrecer la autonomía” al Sáhara Occidental porque no le “pertenece”: “No se puede ser generoso con lo que no se tiene”.