El nuevo Monopoly Socialista: "Ganar es para el capitalismo" [ENG]

He comprado una copia del juego de mesa "MONOPOLY: SOCIALISMO" de Hasbro, de un espíritu mezquino y lamentablemente mal informado, para que tú no tengas que hacerlo. Del lema "Ganar es para los capitalistas" podemos ver inmediatamente que este juego no va a ser amistoso con lo que se considere que es el "socialismo". Porque, como todos sabemos, los "socialistas" nunca practican deportes ni participan en ningún tipo de actividad competitiva, como los juegos de mesa.