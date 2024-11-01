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El nuevo lote de cazas F-35 para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llegarán sin radar

A partir de este otoño, todos los nuevos cazas F-35 Joint Strike Fighter entregados al ejército estadounidense vendrán sin radar, un problema que podría prolongarse en el futuro y restringir la participación de estos aviones en operaciones de combate, según ha podido saber Breaking Defense. Estados Unidos entregará aviones F-35 sin radar debido a los retrasos en el APG-85, lo que limitará su uso en combate y generará preocupación por más de 100 aeronaves en los próximos lotes.

| etiquetas: lote , caza , f-35 , radar , ejército , avión , eeuu
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3 comentarios
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
No pagaron el paquete Hi-Tech
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azathothruna #1 azathothruna
Doge / musk ataca de nuevo :troll:
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
Pues se devuelven y reembolso en cuenta Amazon.
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