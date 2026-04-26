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Nuevo intento de atentado contra Donal Trump

Nuevo intento de atentado contra Donal Trump

Donald Trump y su equipo de seguridad han tenido que ser evacuados cuando se escucharon disparos cerca del hotel Hilton de Washington. Un agente del servicio secreto resultó herido.

| etiquetas: atentado , trump , eeuu
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obmultimedia #1 obmultimedia
otro burdo montaje para intentar subir de nuevo en las encuestas.
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