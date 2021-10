Nuevo incendio forestal en Casares, junto a Sierra Bermeja

Nuevo incendio forestal en Casares. En concreto, se trata de Monte del Duque, junto a Sierra Bermeja. Según ha informado Emergencias 112, se trata de un incendio forestal y no hay constancia de carreteras cortadas ni de personas afectadas, por lo que está encargándose el Infoca. Desde el Infoca, trasladan a lavozdelsur.es que el fuego sigue activo y se están encontrando con un "viento nada favorable", debido a rachas de 20-25 kilómetros hora. "No hay previsión de que vaya a amainar", por lo que el contexto "no es bueno para la extinción".