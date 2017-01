El nuevo gurú económico del PSOE: España "está mejor ahora que hace dos años"

El nuevo gurú económico del PSOE, José Carlos Díez, ha abogado por derogar la reforma laboral de Rajoy, pero no para volver al modelo anterior de regulación laboral sino para crear uno nuevo. En este sentido, ha reconocido que España "está mejor ahora que hace dos años" desde el punto de vista económico y cree "evidente que es mejor crear empleo que destruirlo". "No nos vale cualquier empleo, no nos vale el modelo de 'yo te lo hago más barato' del PP", ha subrayado.