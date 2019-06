El nuevo gobierno de la Junta (PP-C´s-VOX) se alinea con las tesis del PSOE en la juicio de los EREs

Perro no come carne de perro. El nuevo gobierno de la Junta (PP-C’s-Vox) se ha alineado con las tesis que el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ha mantenido en el juicio de la pieza política de los ERE. El caso viene a demostrar como los distintos representantes de la burguesía andaluza y la oligarquía escenifican desacuerdos en cuestiones de poca importancia para coincidir en la defensa de los intereses de la burguesía frente al Pueblo Trabajador Andaluz