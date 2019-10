El nuevo Gobierno canario da la razón a los ecologistas respecto al hotel de La Tejilla

El consejero de Política Territorial, José Antonio Valbuena (PSOE), remite un escrito a Costas en el que deja claro que los terrenos donde se construye el polémico hotel de lujo no eran suelo urbano a la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988 porque el plan parcial no estaba ejecutado del todo. ATAN y Salvar La Tejita sostienen que en estas condiciones la franja de protección del dominio público debe quedar en 100 metros de anchura y no en 20