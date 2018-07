El nuevo exorcista de Girona no sabe cómo ejercer

El exorcista ha reconocido que "no tengo una especial formación para ello. Me parece que me costará mucho distinguir entre enfermedades psicológicas o cosas de éstas y posesiones reales". En este sentido ha reclamado al obispado "un formulario litúrgico" para hacer los exorcismos: "si se debe conminar al maligno a que se marche, pues mira, se debe hacer, pero no sé. Supongo que ya me pasarán un formulario para hacer estas cosas".