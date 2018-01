Nuevo estudio: No hay evidencia que respalde el vínculo entre los videojuegos violentos y el comportamiento [EN]

Investigadores de la Universidad de York no han encontrado evidencia que respalde la teoría de que los videojuegos hacen que los jugadores sean más violentos. En una serie de experimentos, con más de 3.000 participantes, el equipo demostró que los conceptos de videojuego no "preparan" a los jugadores para comportarse de ciertas maneras y que aumentar el realismo de los videojuegos violentos no necesariamente aumenta la agresividad en los jugadores.