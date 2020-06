El nuevo estallido social que le llegará al Gobierno: miles de subcontratados ven amenazados sus empleos por el apagón t

La mayoría de las centrales térmicas españolas darán al botón de off el próximo 30 de junio. Todas aquellas centrales de carbón que no hayan invertido en reducir sus emisiones están obligadas a través de una directiva europea a dejar de funcionar, a apagar la central, a desconectarla. Así centrales de carbón como Compostilla, Andorra (Teruel), Lada, Velilla, Meirama, Puente Nuevo, Robla y Narcea dejarán de funcionar el próximo 30 de junio. Solo quedarán disponibles As Pontes y Litoral de Endesa, Aboño y Soto de Ribera de EDP y Los Barrios de V