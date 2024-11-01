edición general
Un nuevo error de Peinado obliga al "sobreseimiento provisional" de una investigación de presuntas irregularidades en Cáceres

El plazo para solicitar la prórroga terminaba en julio de 2025, por lo que la Fiscalía acordó en septiembre el "sobreseimiento provisional" de la causa

