La rabia, la indignación y el mal genio no suelen abrir las puertas a la creatividad. La gente usa siempre las mismas palabras para insultar, no hay aportes frecuentes, somos cansinos y cómodos y, en cada país que se usa el idioma español se utiliza el mismo arsenal año tras año quizás con un aporte repentino que se pierde en el aire porque no existe espacio para preservar el hallazgo.