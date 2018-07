El nuevo diccionario biográfico de la Academia de la Historia descarta que Santiago esté en Compostela

La nueva edición del Diccionario Biográfico Electrónico (DBE), obra de la Real Academia de la Historia (RAH), corrige la edición que provocó una inmensa polémica por algunas de sus definiciones. Sorprende a los no eruditos poniendo en duda la existencia histórica de San Fermín (que sería francés y no pamplonica), la de Santa Eulalia de Barcelona (que sería extremeña y no catalana), e incluso que el apóstol Santiago evangelizara España, se le apareciera la Virgen en el Pilar de Zaragoza y esté enterrado en la catedral de Santiago de Compostela.