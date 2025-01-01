edición general
17 meneos
35 clics
El nuevo centro comercial en València se construirá en una zona inundable

El nuevo centro comercial en València se construirá en una zona inundable  

Una promotora murciana, General de Galerias Comerciales, ha comprado el proyecto del nuevo centro comercial de 93.000 metros cuadrados que se ubicará en el sur de València, entre La Fe y la V-30, al barrio de Turianova. AQ Acentor, la inmobiliaria que ha impulsado este nuevo barrio, ha vendido el suelo y el proyecto de este centro comercial y de ocio a la promotora del cartaginés Tomás *Olivo, que invertirá 400 millones de euros. [cat]

| etiquetas: valencia , dana , pp , turismo , cambio climático
14 3 1 K 199 politica
10 comentarios
14 3 1 K 199 politica
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Ayer recortes en emergencias entre PP y Vox, hoy reaparece en Castilla y León Mañueco 3 días después de comenzar los incendios, ahora un centro comercian en una zona que sufrió la inundación de la DANA

Luego las desgracias ay! que mal! pero esto es un genocidio
1 K 30
aupaatu #2 aupaatu *
Pues con un garage subterráneas de cinco plantas seguro que bate el record de Mazón
1 K 24
Laro__ #3 Laro__
#2 No hay problema. Los días de lluvia, en la barrera, te dan un equipo de buceo para ir a buscar el coche.
1 K 27
rogerius #10 rogerius *
#3 ¡Aprenda a nadar, señora!
(Y, si le es posible, desarrolle branquias).

Es un mensaje de la Generalitat Valenciana. :palm:
0 K 19
#5 Pixmac
Si lo miras por el lado bueno, la primera planta podría ser refugio para las personas que escapen de una posible inundación.
0 K 20
jm22381 #7 jm22381
Si las aseguradoras les dijeran: Mira, no, no vamos a asegurarte un bien en una zona que sabemos que se inundará, sólo es cuestión del cuándo.
0 K 18
gelatti #4 gelatti
Espero que incluya barcas de salvamento en los laterales como en los transatlánticos.
0 K 15
Ovlak #6 Ovlak
Dentro de la locura urbanística que asola Valencia, mejor un centro comercial en zona inundable que viviendas.
0 K 13
Cehona #8 Cehona
#6 Claro, a un centro comercial no suelen ir personas.
0 K 15
NPCmasacrado #9 NPCmasacrado
#6 Ese centro comercial lleno de gente y llega una inundación, bueno a ver porque igual es peor eso que la zona de viviendas
0 K 15

menéame