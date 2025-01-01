El nuevo centro comercial en València se construirá en una zona inundable  

Una promotora murciana, General de Galerias Comerciales, ha comprado el proyecto del nuevo centro comercial de 93.000 metros cuadrados que se ubicará en el sur de València, entre La Fe y la V-30, al barrio de Turianova. AQ Acentor, la inmobiliaria que ha impulsado este nuevo barrio, ha vendido el suelo y el proyecto de este centro comercial y de ocio a la promotora del cartaginés Tomás *Olivo, que invertirá 400 millones de euros. [cat]