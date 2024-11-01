Nuevo ataque Shai Hulud firman paquetes NPM maliciosos [ENG]

Cientos de paquetes de npm y PyPI se han visto comprometidos en una nueva campaña de la cadena de suministro de Shai-Hulud que entrega malware de robo de credenciales dirigido a desarrolladores. El atacante secuestró tokens válidos de OpenID Connect (OIDC) para publicar versiones de paquetes maliciosos con certificación de procedencia verificable (SLSA Build Level 3). Atribuido al grupo de amenazas TeamPCP, el ataque comenzó comprometiendo docenas de paquetes de IA TanStack y Mistral, pero rápidamente se extendió a otros proyectos populares, c