Un nuevo anuncio de la NRA ataca a los estudiantes de Parkland y sugiere que los profesores deberían ir armados [ENG]

La NRA ha lanzado un anuncio agresivo tras el tiroteo en Parkland, en particular contra el superviviente David Hogg, y la Marcha por Nuestras Vidas (March For Our Lives) en general. En el anuncio la NRA critica un comentario de Hogg que dice "¿y si nuestros políticos no fueran la puta de la NRA?" con replicas como "¿y no explotásemos el trauma de los niños para apoyar una agenda política?" y sugiriendo que los profesores deberían ir armados con fusiles de asalto AR-15.