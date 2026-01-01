El look de lujo de Duwaji ha resultado contradictorio para muchos con la imagen que Zohran Mamdani, de ascendencia surasiática, se ha esforzado por transmitir durante su campaña como hacer la ciudad más asequible y atajar el alto coste de vida.
ElDebate, primo hermano del Inmundo y OKakaDiario.
Estar a favor de los impuestos y de las distribución de rentas es estar a favor de que los que mas tengan más impuestos paguen. Después, con el resto de la renta, que haga lo que le de la gana.
Contradicción sería que esta mujer o su marido defraudaran impuestos. Mientras paguen lo que les toca, que se gasten el resto del dinero en lo que les de la gana.