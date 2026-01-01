edición general
Nuevo alcalde de Nueva York: Las botas de 630 dólares de la mujer de Mamdani que contradicen sus políticas sociales

El look de lujo de Duwaji ha resultado contradictorio para muchos con la imagen que Zohran Mamdani, de ascendencia surasiática, se ha esforzado por transmitir durante su campaña como hacer la ciudad más asequible y atajar el alto coste de vida.

angelitoMagno #7 angelitoMagno
Lo que es hipocresía es defender los valores cristianos tradicionales y después estar divorciado (Abascal) o viviendo con alguien sin estar casada (Ayuso)
1 K 25
smilo #10 smilo
#7 cada vez me doy más cuenta que está gentuza solo está en contra de todo lo que hacen los rojos solo por joder. Luego son ellos los primeros que se aprovechan de todas los beneficios sociales.
0 K 12
rogerius #3 rogerius *
Jolín, con los comunistas ¿por qué no visten harapos como corresponde? :troll: :palm:

ElDebate, primo hermano del Inmundo y OKakaDiario.
0 K 20
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#3 que cojones es eso de comer 3 veces al día??
0 K 20
angelitoMagno #6 angelitoMagno
No contradicen nada. Esto es como cuando un gilipollas te dice eso de "si estas a favor de los impuestos, ¿por qué no renuncias a la devolución de Hacienda?"

Estar a favor de los impuestos y de las distribución de rentas es estar a favor de que los que mas tengan más impuestos paguen. Después, con el resto de la renta, que haga lo que le de la gana.

Contradicción sería que esta mujer o su marido defraudaran impuestos. Mientras paguen lo que les toca, que se gasten el resto del dinero en lo que les de la gana.
0 K 13
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Este tipo de escritos son cebo para subnormales. Por otra parte algo típico del Debater, un folleto de opinión que pretende hacerse pasar por información.
0 K 12
powernergia #8 powernergia
La carcunda con las mismas mierdas por todo el mundo.
0 K 11
Destrozo #5 Destrozo
Casoplón!
0 K 10
taSanás #1 taSanás
haters, no os enteráis... va a hacer la ciudad más asequible comprándose ella todo lo caro, así solo queda lo barato a la venta....
0 K 7

