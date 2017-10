Un nuevo álbum con temas inéditos homenajea el 'News of the World' de Queen

Versiones nunca antes escuchadas y bonus tracks producidos durante el cenit creativo de Queen quedarán recogidas en una reedición especial del emblemático álbum News of the World para homenajear su 40 aniversario, el cual contará con tres CDs, un vinilo y un DVD. News of the World fue grabado en Londres durante el verano de 1977 y publicado en octubre del mismo año, y se ha convertido en la colección más vendida de Queen, con más de 6 millones de unidades en todo el mundo...