·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8434
clics
La izquierda tiene que despertar (por el bien del mundo)
5921
clics
La empresa china de robótica Unitree ha presentado su primer prototipo de robot mecha, el GD01
5614
clics
Desfile ejército de India (2026) - Motos de la muerte | Noticias ilustradas
5584
clics
Kortatu: Dios y la Ley Vieja
3909
clics
Deus Ex Machina
más votadas
345
El Congreso suspende cautelarmente las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo
667
¿Por qué debemos echar (urgentemente) a Israel del programa Horizon Europe? (parte I)
682
El juez Antonio Viejo, que aparece en los audios de Villarejo, frena la investigación por presunta corrupción del novio de Ayuso
337
Wyoming denuncia en 'La noche de Aimar' que "hace poco" fue agredido en la calle por ser "rojo": "Fueron tres gilipollas"
356
Pintan un mural de Lamine Yamal con una bandera palestina en un campo de refugiados de Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
10
clics
Nueve horas esperando a una ambulancia con 99 años: el caso de Rosa Carrera en Barbastro
Rosa Carrera recibió el alta hospitalaria por la mañana pero no pudo ser trasladada a la residencia de Tamarite de Litera hasta pasada la medianoche
|
etiquetas
:
sanidad aragón
,
buenos gestores
8
0
1
K
84
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
0
1
K
84
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
iIusion
*
Sin ánimo de ofender. Creo que existen infinidad de casos mejores que este para dar luz a la decadencia orquestada de la Sanidad Pública en la mayoría de España.
0
K
11
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente