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Nueve horas esperando a una ambulancia con 99 años: el caso de Rosa Carrera en Barbastro

Nueve horas esperando a una ambulancia con 99 años: el caso de Rosa Carrera en Barbastro

Rosa Carrera recibió el alta hospitalaria por la mañana pero no pudo ser trasladada a la residencia de Tamarite de Litera hasta pasada la medianoche

| etiquetas: sanidad aragón , buenos gestores
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1 comentarios
8 0 1 K 84 actualidad
iIusion #1 iIusion *
Sin ánimo de ofender. Creo que existen infinidad de casos mejores que este para dar luz a la decadencia orquestada de la Sanidad Pública en la mayoría de España.
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menéame