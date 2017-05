Las Nuevas Tecnologías como aliadas en clase

La comunidad educativa online es infinita e inabarcable. Hoy he encontrado un artículo de interés que trata sobre todo lo que un profesor debería saber sobre el uso de la tecnología (“What Every Teacher Should Know About Technology”). Merece la pena leerlo porque su autor, Bernie Poole, hasta ahora un desconocido para mí, explica seis habilidades que cualquier profesor que imparta clase hoy en día, debería adquirir para hacer su labor docente mucho más efectiva.