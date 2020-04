Las nuevas pautas para Servicios de Emergencia en Nueva York muestran la sombría realidad de la pandemia de COVID-19

Las nuevas directrices para los servicios de emergencia en la ciudad de Nueva York y Long Island indican que los pacientes en paro cardíaco no deben ser transportados al hospital si no pueden ser salvados in situ. Los hospitales de Nueva York están invadidos por infecciones por coronavirus y las salas de emergencia están tratando de minimizar la cantidad de ingresos graves. "Parece que no para, la gente sigue viniendo y viniendo y viniendo y simplemente no hay espacio para colocarlos".