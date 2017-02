Nuevas aplicaciones, ¿adiós a la propina?

Propina a los repartidores sí, propina a los repartidores no; esa es la cuestión. Es común entrar en encarnizados debates en los que se trata el dilema social de entregar propinas a los mensajeros a domicilio o no. En los cuales también es usual que salga una frase típica: "¿a ti te dan propina por cada informe que rellenas en tu trabajo de oficina? No. Pues esto es lo mismo"; y la correspondiente réplica que explica que al menos hay que premiar al joven que viene en mitad de la lluvia a traernos la cena.