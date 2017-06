Nueva York obliga a las mujeres como yo a llevar embarazos no viables a término (EN)

A las 30 semanas, se nos dijo que el bebé no iba bien y que habían desarrollado polihidramnios, es decir, niveles altos de líquido amniótico. Ésto, junto con la falta de crecimiento indicaba que el bebé no estaba tragando. "Si no puede tragar, no va a ser capaz de respirar “. El médico nos explicó que si decidimos llevarlo a término, el bebé viviría sólo por un corto periodo de tiempo antes de asfixiarse hasta la muerte. Pero los abortos son ilegales en NY a partir de 24 semanas a menos que la vida de la persona embarazada esté en peligro.