Nueva serie Anime Pacific Rim : The Black Un anime basado en el universo de esta película de Guillermo Del Toro llegará a Netflix a partir del 4 de marzo. Cuenta con un equipo creativo en el que se encuentran nombres como Craig Kyle, autor de diferentes cómics de Marvel y Greeg Johnnson escritor de animación de Marvel. La animación corre a cargo de Polygon Pictures (Star Wars: Resistance; Knights of Sidonia: Love Woven in the St