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Nueva señal de tráfico con "rombo blanco" conquista las carreteras en España: significado y multas por no respetarla
¡Evita sanciones de la DGT! Muchos conductores no saben qué significa, lo que puede acarrear multas de tráfico. El símbolo del rombo también puede aparecer pintado en el asfalto.
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#1
zpucky
Menudo tostón para decir que es la señal del carril VAO.
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#2
Cehona
#1
Yo pensaba que era el carril para circular y que los que quieran adelantar, lo hagan por la derecha.
Es algo tan obvio, como pedir los intermitentes en un pack extra al comprar un coche.
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#4
Jaime131
#1
Eso venía a decir yo. Una larga parrafada para decir lo que se podía resumir en una corta frase.
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#3
Dene
Dentro de poco veremos la señal de dos rombos = carril válido unicamente a vehículos con gente haciendo cochinadas
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#6
makinavaja
Teniendo en cuenta que solo hay carriles VAO en Madrid, Barcelona y Granada, al resto de españoles nos la trae al pairo...
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#5
DenisseJoel
Me han colado el clickbait. No vuelvo a entrar en una página de Computer Hoy.
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Es algo tan obvio, como pedir los intermitentes en un pack extra al comprar un coche.