Nueva presión de Trump a los BRICS frente al uso del dólar puede ser contraproducente

"¡Que se busquen otro 'tonto'! No hay ninguna posibilidad de que los BRICS sustituyan al dólar estadounidense en el comercio internacional, y cualquier país que lo intente debería decir adiós a Estados Unidos", aseveró el republicano a través de su cuenta oficial de X. "No tiene buena pinta", comentó Brad Setser, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y exfuncionario del Tesoro de Estados Unidos. "Eleva indirectamente la categoría de un dólar que no es una amenaza y sugiere una falta de confianza en el dólar", agregó.