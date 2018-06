La nueva y peligrosa estupidez de moda: baños de vapor vaginal

La práctica del baño de vapor vaginal fue recomendada hace más de tres años por una celebrity con cierta tendencia a difundir bulos científicos y prácticas supuestamente sanas que no lo son tanto en realidad. La supuesta ventaja de esta práctica, la de "limpiar el útero", es en realidad una de las razones por las que hay que evitarla. No es necesario limpiar el útero. La vagina "se autolimpia, lo cual es maravilloso. Puede que sientas la necesidad de hacer algo, pero no debes".