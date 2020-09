Una nueva muestra el papel de Biden en la campaña a favor de la invasión de Irak por parte de EE.UU

Biden se disculpó por haber apoyado la guerra, pero la nueva película dirigida por Mark Weisbrot del Centro de Investigación en Economía y Política expone el papel central de Biden en la pulseada para que EE.UU. invadiera Irak. La película se llama “Worth the Price? Joe Biden and the Launch of the Iraq War” (¿Valió la pena? Joe Biden y el inicio de la guerra en Irak). El documental está narrado por Danny Glover.