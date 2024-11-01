Nueva moneda de diez centavos llega rediseñada y omite un detalle que genera polémica en Estados Unidos

La nueva moneda de diez centavos de Estados Unidos acuñada como parte de una serie especial con motivo del 250 aniversario de la independencia, que se celebra el próximo 4 de julio, ha generado polémica al omitir la tradicional rama de olivo que solía llevar en plena intervención militar en Irán. La tradicional moneda de diez centavos lucía a Franklin D. Roosevelt en el anverso y, en el reverso, una antorcha junto a una rama de olivo y otra de roble. En esta nueva serie, que también ha renovado el resto de monedas de cinco, 25 y 50 centavos...