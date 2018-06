La nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, toma posesión sin la presencia de Rafael Catalá

Es un verdadero honor, es un verdadero orgullo estar aquí y les aseguro que me encanta". Así ha comenzado Dolores Delgado el intercambio de cartera en el Ministerio de Justicia donde no ha estado el ministro saliente Rafael Catalá. "Hay muchísimos retos por delante, va a ser difícil, pero empeño, ganas, ilusión y fuerzas no nos va a faltar", ha proseguido.