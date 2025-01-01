·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6112
clics
Primero fueron a por los musulmanes...¿Sabes lo que significa la Antiespaña?
3918
clics
"Fui el mayordomo de Epstein durante 18 años. No hay manera de que se suicidara' (Eng)
4688
clics
Desafio Total [Emisión en Tele 5, Navidad 1993. Preservado en Archive.org]
5053
clics
Esperanza Aguirre, más "negacionista del cambio climático" que nunca, se lleva el zasca de un científico en directo
5055
clics
Ucrania está viendo llegar objetos a 500 km/h. Rusia ha convertido su arma más letal en un monstruo a velocidad de crucero
más votadas
377
El ultra responsable de la agencia promocionada por Vito Quiles amenaza a Rubén Sánchez: “Sabemos dónde vive tu familia”
394
Exigimos la dimisión inmediata de Pedro Rollán como Presidente del Senado
317
Primero fueron a por los musulmanes...¿Sabes lo que significa la Antiespaña?
488
La Audiencia Nacional anula las sanciones a dos exdirectores generales de la CAM por haber prescrito
559
La Fiscalía pide que Justicia indemnice a Garzón y cumpla con el dictamen de la ONU que calificó de “arbitraria” su inhabilitación
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
43
clics
¿La nueva Los juegos del hambre es una mala noticia para España? La polémica sobre su rodaje en una reserva de la biosfera
Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha inicia su rodaje en España en una Reserva de la Biosfera, y ya está afectando a la fauna local.
|
etiquetas
:
película
,
juego del hambre
,
españa
,
cine
1
0
1
K
6
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
1
K
6
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Pitchford
#0
www.meneame.net/story/pan-hoy-juegos-hambre-manana-polemico-rodaje-res
1
K
30
#4
Tunguska08Chelyabinsk13
¿La fauna local que son los hosteleros?
Afectar a la fauna claro que le afecta, ¿pero más de lo habitual de todos los turistas que aparece por allí cada verano?
0
K
16
#3
ElBeaver
Todo mal
0
K
7
#1
platypu
Pones que esta afectando la fauna local pero no aporta datos de nada. Por que lo dicen los ecologistas y ya
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/pan-hoy-juegos-hambre-manana-polemico-rodaje-res
Afectar a la fauna claro que le afecta, ¿pero más de lo habitual de todos los turistas que aparece por allí cada verano?