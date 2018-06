Nueva Gales del Sur cambiará leyes para permitir que supervivientes de abuso infantil demanden a las iglesias [ENG]

Los supervivientes de abuso sexual infantil podrán demandar a las iglesias y otras instituciones bajo los cambios a las leyes de litigio civil de Nueva Gales del Sur. Bajo las leyes actuales, una iglesia no puede ser demandada porque no existe legalmente ya que sus bienes están en un fideicomiso. Esto se conoce como la "defensa de Ellis". Los tribunales tendrán ahora la facultad de nombrar fiduciarios que serán demandados si esas instituciones no designan a una entidad con activos y permiten que los activos del fideicomiso...