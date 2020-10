Una nueva fábrica en Francia producirá insectos en masa como alimento [EN]

Aunque ya no se predice que la población mundial crecerá tanto como pensábamos para fines de este siglo, todavía habrá muchas más personas que ahora. Inicialmente, la planta podrá producir 20.000 toneladas de proteína de insectos al año. No están destinados al consumo humano, al menos no directamente. Además de alimentos para peces, (salmones), vacas y cerdos, Ÿnsect, la empresa francesa, también comercializa su producto para su uso en fertilizantes y alimentos para mascotas