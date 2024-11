Concejal-por alusiones, me ha dicho que hablo con maldad... Alcalde-no tiene la palabra. Concejal-¿usted quien se cree que es? Alcalde-usted ha hecho las preguntas con maldad. Concejal-usted el otro día me llamó rata, me llamó enano. Alcalde-que no tiene el turno de la palabra. Guardia! Saque a este hombre.