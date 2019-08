Una nueva encuesta muestra lo que realmente interesa a los 'pro-vida': controlar a las mujeres (ENG)

La encuesta es de Supermajority/PerryUndem y se ha publicado esta semana. A cada pregunta, los votantes antiaborto fueron significativamente más hostiles a la equidad de género que los votantes proelección. No creen que el acceso al control de la natalidad afecte la igualdad de las mujeres. No creen que la forma en que se trata a las mujeres en la sociedad sea un tema importante. Es decir, no creen que el machismo sea un problema y son hostiles a los derechos de las mujeres. Los pro-vida son machistas en la negación, y sí, las mujeres también.