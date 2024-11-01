Nueva condena por abusos sexuales al ex párroco de la iglesia de San Juan en Yecla (Murcia)

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a cinco años de prisión al sacerdote Antonio L. Z. por abusar de un menor entre 2011 y 2013. La sentencia también le impone seis años de libertad vigilada. Los hechos que se han juzgado ocurrieron en San Pedro del Pinatar, donde el religioso había estrechado una relación de confianza con la familia del niño. Según el relato de hechos probados, el sacerdote entabló amistad con los padres del menor. Posteriormente fue trasladado a Yecla.