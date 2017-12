Nueva causa a excargos de Caixanova por un quebranto de 80 millones

Utilizaron el patrimonio de la caja que dirigían, Caixanova (la actual Abanca), para reflotar la empresa de un exconsejero. Y lo hicieron mediante contratos simulados de préstamo por valor de 134,25 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra el ex director general y ex presidente de la entidad Julio Fernández Gayoso, el ex director general adjunto Gregorio Gorriarán, el ex director general José Luis Pego, el exsubdirector Domingo González Mera y el exdirector de la oficina principal de la caja, José Parente.