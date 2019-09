Nuestro sagrado estilo de vida

No aceptamos la verdad sobre los problemas ambientales que están revertiendo sobre nosotros -habría que hacer hincapié en los humanos, no hablar solo en una especie de degradación genérica del planeta, aunque esto es una relación de causa a efecto- no solo como consumidores -ya nos hemos acostumbrado al qué, al cuánto y al como en los niveles desorbitantes de consumo- sino principalmente como productores. Adoptar medidas a corto o medio plazo revolucionaría el modo de producción, exigiría una reconversión industrial radical...