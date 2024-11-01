edición general
Nudos y Cuerdas Cósmicas: grietas en el tejido del espacio-tiempo explican por qué existe el Universo

Una nueva teoría pretende explicar por qué el universo está compuesto de materia y no de su contraparte fantasma, la antimateria. A medida que el universo se expandía y enfriaba tras el Big-Bang, el desequilibrio que observamos hoy emergió de forma natural tras una serie de transiciones de fase. El recalentamiento calculado a 100 GeV habría reescrito, además, la sinfonía de ondas gravitacionales primordiales, desplazando su espectro hacia frecuencias más altas, lo que ofrece una vía experimental clara para su verificación o refutación.

#1 Pitchford
Pues sería un puntazo verificar esta teoría, porque siempre me ha resultado muy fantasioso lo de que en el Bing-Bang hubo una pequeñísima diferencia entre la materia y la antimateria creadas, a favor de la materia, y que esa pequeñísima diferencia es el universo que conocemos. Una causa sólida y natural de que se formara básicamente materia sería más creíble.
