Nudos y Cuerdas Cósmicas: grietas en el tejido del espacio-tiempo explican por qué existe el Universo

Una nueva teoría pretende explicar por qué el universo está compuesto de materia y no de su contraparte fantasma, la antimateria. A medida que el universo se expandía y enfriaba tras el Big-Bang, el desequilibrio que observamos hoy emergió de forma natural tras una serie de transiciones de fase. El recalentamiento calculado a 100 GeV habría reescrito, además, la sinfonía de ondas gravitacionales primordiales, desplazando su espectro hacia frecuencias más altas, lo que ofrece una vía experimental clara para su verificación o refutación.