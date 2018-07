Qué es un nudo gordiano y qué tiene que ver con Fernando el Católico y Falange

La leyenda que da origen a la expresión no lleva a tiempos de Alejandro Magno. Gordias fue un rey de Frigia, una región en la península de Anatolia, que antes que rey fue labrador, ahí es nada. No olviden que he comenzado con la palabra leyenda. El viaje desde el arado hasta el trono, le fue anunciado a Gordias por el oráculo, que aseguraba que el primero en llegar a la ciudad en un carro tirado por bueyes sería el rey. El primero que lo hizo fue Gordias y en agradecimiento por la fortuna que los dioses le habían brindado, ofreció a Zeus [...]